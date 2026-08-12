Precio de Kima Network hoy

El precio actual de Kima Network (KIMA) hoy es $ 0.00192406, con una variación del 6.52% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de KIMA a USD es $ 0.00192406 por KIMA.

Kima Network actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 401,628, con un suministro circulante de 67.98M KIMA. Durante las últimas 24 horas, KIMA cotiza entre $ 0.00180641 (bajo) y $ 0.00193039 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 1.092, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00124231.

En el corto plazo, KIMA experimentó un cambio de +0.00% en la última hora y de -35.30% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 20.63.

Información del mercado de Kima Network (KIMA)

Cap de mercado $ 401.63K$ 401.63K $ 401.63K Volumen (24H) $ 20.63$ 20.63 $ 20.63 Cap. de mercado totalmente diluida $ 404.04K$ 404.04K $ 404.04K Suministro de Circulación 67.98M 67.98M 67.98M Suministro total 210,000,000.0 210,000,000.0 210,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Kima Network es de $ 401.63K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 20.63. El suministro circulante de KIMA es de 67.98M, con un suministro total de 210000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 404.04K.