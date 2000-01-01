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Principales tokens de Ecosistema Cosmos por capitalización de mercado

Explora las criptomonedas con mejor rendimiento en el mercado en este sector: Ecosistema Cosmos. Las criptomonedas que aparecen a continuación están clasificadas por capitalización de mercado, lo que te permite seguir fácilmente tendencias del mercado y descubrir oportunidades de inversión.

#
Moneda
Precio
Últimos 7 días
Acción
1
COSMOS
COSMOS
ATOM
$ 1.429
-0.14%
+2.80%
+6.64%
$ 734.65M
$ 310.41K
2
Injective
Injective
INJ
$ 4.624
-0.41%
+2.36%
-2.44%
$ 460.47M
$ 238.06K
3
TIA
TIA
TIA
$ 0.3076
+0.16%
-2.39%
-8.18%
$ 285.00M
$ 1.18M
4
dYdX
dYdX
DYDX
$ 0.11415
+0.45%
+0.21%
-0.02%
$ 96.77M
$ 637.76K
5
Bridged WETH
Bridged WETH
WETH
$ 1,899.87
+0.15%
+0.01%
-0.21%
$ 35.25M
$ 230.99K
6
Osmosis
Osmosis
OSMO
$ 0.03062
+0.13%
-0.20%
+6.83%
$ 23.46M
$ 2.07M
7
SCRT
SCRT
SCRT
$ 0.03106
-0.13%
-1.42%
-5.01%
$ 10.73M
$ 2.57M
8
Dymension
Dymension
DYM
$ 0.01485
-0.40%
-1.46%
+9.42%
$ 8.10M
$ 3.94M
9
JUNO
JUNO
JUNO
$ 0.02050182
+0.05%
+0.02%
-5.06%
$ 1.63M
$ 1.01K
10
Kima Network
Kima Network
KIMA
$ 0.00192392
0.00%
+0.07%
+54.84%
$ 404.02K
$ 20.62
11
IXO
IXO
IXO
$ 0.00235409
-0.08%
+0.03%
+12.65%
$ 203.96K
$ 9.28
12
Stargaze
Stargaze
STARS
$ 4.598E-5
+0.35%
+0.90%
-2.52%
$ 135.23K
--
13
Stride Staked Injective
Stride Staked Injective
STINJ
$ 6.91
-0.43%
+0.03%
-2.54%
$ 104.84K
$ 10.92K
14
WDOT
WDOT
WDOT
$ 0.793321
+0.16%
-0.01%
-6.25%
$ 80.35K
$ 54.94
15
Composite
Composite
CMST
$ 0.05105
0.00%
--
0.00%
$ 15.46K
$ 478.23

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los tokens de Ecosistema Cosmos y por qué son populares?
Los tokens de Ecosistema Cosmos representan un grupo de proyectos de criptomonedas centrados en un tema o tecnología compartida. Esta categoría ha atraído una atención significativa por parte de los operadores, con 15 tokens que actualmente se rastrean en MEXC y una capitalización de mercado combinada de $1.66B.
¿Cuál es el token de Ecosistema Cosmos con el mejor rendimiento en este momento?
Entre los tokens de Ecosistema Cosmos rastreados en MEXC, ATOM ha mostrado el mejor desempeño reciente con un cambio de precio de 2.80% en las últimas 24 horas. Los datos de rendimiento se actualizan en tiempo real y pueden variar según las condiciones del mercado.
¿Cuántos tokens de Ecosistema Cosmos están listados en MEXC?
MEXC actualmente realiza un seguimiento de 15 tokens de Ecosistema Cosmos, que abarcan tanto proyectos negociables como proyectos de prelistado. ATOM, INJ, TIA se encuentra entre los tokens populares de Ecosistema Cosmos. Regularmente se añaden nuevos tokens a medida que la categoría evoluciona.
¿Cuál es la capitalización de mercado total de la categoría Ecosistema Cosmos?
La capitalización de mercado combinada de todos los tokens de la categoría Ecosistema Cosmos es de aproximadamente $1.66B. Esta cifra refleja el valor agregado de la categoría y está sujeta a las fluctuaciones del mercado en tiempo real.

Aviso legal

La inclusión de activos digitales en el sector Ecosistema Cosmos, junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.