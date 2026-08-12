Precio de Keep3rV1 (KP3R)
El precio actual de Keep3rV1 (KP3R) hoy es $ 0.763272, con una variación del 1.23% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de KP3R a USD es $ 0.763272 por KP3R.
Keep3rV1 actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 367,462, con un suministro circulante de 481.44K KP3R. Durante las últimas 24 horas, KP3R cotiza entre $ 0.680899 (bajo) y $ 0.764162 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 1,995.53, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.489641.
En el corto plazo, KP3R experimentó un cambio de +0.71% en la última hora y de -3.19% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 110.90.
La capitalización de mercado actual de Keep3rV1 es de $ 367.46K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 110.90. El suministro circulante de KP3R es de 481.44K, con un suministro total de 481441.2295003857. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 367.46K.
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Durante el día de hoy, el cambio de precio de Keep3rV1 a USD fue de $ +0.00927474.
En los últimos 30 días, el cambio de precio de Keep3rV1 a USD fue de $ -0.1088654090.
En los últimos 60 días, el cambio de precio de Keep3rV1 a USD fue de $ -0.1082770789.
En los últimos 90 días, el cambio de precio de Keep3rV1 a USD fue de $ -0.0000020121235889.
|Período
|Cambio (USD)
|Cambio (%)
|Hoy
|$ +0.00927474
|+1.23%
|30 Días
|$ -0.1088654090
|-14.26%
|60 Días
|$ -0.1082770789
|-14.18%
|90 Días
|$ -0.0000020121235889
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Para 2040, el precio de Keep3rV1 podría ver un crecimiento del 0.00%. Podría alcanzar un precio de trading de $ --.
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¿Cuál es el precio actual de Keep3rV1?
Keep3rV1 se cotiza a €0.6495430599468000000, lo que representa un movimiento de precios del 1.23% en las últimas 24 horas. Esta cifra en vivo refleja datos de trading en tiempo real, agregados desde intercambios globales.
¿Cómo se compara KP3R con el mercado global de criptomonedas?
Su variación diaria del 1.23% puede contrastarse con los promedios generales del mercado. Si KP3R está superando al mercado, esto sugiere un fuerte interés comprador o desarrollos positivos específicos para su ecosistema.
¿Cómo se desempeña Keep3rV1 en comparación con los tokens de la categoría Infrastructure,Decentralized Finance (DeFi),Yearn Ecosystem,Fantom Ecosystem,Olympus Pro Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Energi Ecosystem?
Dentro del segmento Infrastructure,Decentralized Finance (DeFi),Yearn Ecosystem,Fantom Ecosystem,Olympus Pro Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Energi Ecosystem, KP3R demuestra competitividad impulsada por su volumen de trading, su capitalización de mercado y la actividad continua en la red --.
¿Cuál es la capitalización de mercado de Keep3rV1 hoy?
La capitalización de mercado de €312709.4821953000000 coloca a KP3R en el puesto #3802, lo que indica su madurez relativa y la confianza de los inversores en comparación con otros tokens.
¿Cuáles son los niveles de rango de precios en las últimas 24 horas?
Los precios hoy han oscilado entre €0.5794437893368500000 y €0.6503004483003000000, ofreciendo contexto para los traders que siguen la volatilidad y la estructura del mercado.
¿Qué tan activamente se está negociando KP3R?
Keep3rV1 ha generado €-- en volumen de trading durante las últimas 24 horas. Un alto volumen suele correlacionarse con tendencias de precios más sólidas y una mejor liquidez en el mercado.
¿Cómo influye la oferta en la valoración de KP3R?
Con 481441.2295003857 tokens en circulación, los niveles de oferta ayudan a definir la escasez y la valoración a largo plazo, especialmente cuando se compara con otros tokens con modelos inflacionarios o deflacionarios.
|Tiempo (UTC+8)
|Tipo
|Información
|02-11 14:20:00
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|Actualizaciones de la Industria
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|02-04 00:48:00
|Actualizaciones de la Industria
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|Actualizaciones de la Industria
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|Actualizaciones de la Industria
El índice del dólar alcanza su nivel más bajo desde febrero de 2022, el mercado de criptos continúa su rally
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