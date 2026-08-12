Precio de Kaleido hoy

El precio actual de Kaleido (KALEIDO) hoy es $ 4,11, con una variación del 11,40% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de KALEIDO a USD es $ 4,11 por KALEIDO.

Kaleido actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 18.964,07, con un suministro circulante de 4,62K KALEIDO. Durante las últimas 24 horas, KALEIDO cotiza entre $ 4,14 (bajo) y $ 4,8 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 204,97, mientras que el mínimo histórico fue $ 4,11.

En el corto plazo, KALEIDO experimentó un cambio de -%5,73 en la última hora y de -%31,25 en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 2,96K.

Información del mercado de Kaleido (KALEIDO)

Cap de mercado $ 18,96K$ 18,96K $ 18,96K Volumen (24H) $ 2,96K$ 2,96K $ 2,96K Cap. de mercado totalmente diluida $ 18,96K$ 18,96K $ 18,96K Suministro de Circulación 4,62K 4,62K 4,62K Suministro total 4.616,11685174172 4.616,11685174172 4.616,11685174172

La capitalización de mercado actual de Kaleido es de $ 18,96K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 2,96K. El suministro circulante de KALEIDO es de 4,62K, con un suministro total de 4616.11685174172. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 18,96K.