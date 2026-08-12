Precio de just a memecoin hoy

El precio actual de just a memecoin (MEMECOIN) hoy es $ 0.00137935, con una variación del 20.64% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de MEMECOIN a USD es $ 0.00137935 por MEMECOIN.

just a memecoin actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 1,379,329, con un suministro circulante de 1000.00M MEMECOIN. Durante las últimas 24 horas, MEMECOIN cotiza entre $ 0.00104868 (bajo) y $ 0.00143942 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.01603038, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, MEMECOIN experimentó un cambio de -1.79% en la última hora y de -27.58% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 34.24K.

Información del mercado de just a memecoin (MEMECOIN)

Cap de mercado $ 1.38M$ 1.38M $ 1.38M Volumen (24H) $ 34.24K$ 34.24K $ 34.24K Cap. de mercado totalmente diluida $ 1.38M$ 1.38M $ 1.38M Suministro de Circulación 1000.00M 1000.00M 1000.00M Suministro total 999,997,087.466292 999,997,087.466292 999,997,087.466292

La capitalización de mercado actual de just a memecoin es de $ 1.38M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 34.24K. El suministro circulante de MEMECOIN es de 1000.00M, con un suministro total de 999997087.466292. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 1.38M.