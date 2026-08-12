Precio de JupUSD hoy

El precio actual de JupUSD (JUPUSD) hoy es $ 0.999006, con una variación del 0.02% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de JUPUSD a USD es $ 0.999006 por JUPUSD.

JupUSD actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 49,475,109, con un suministro circulante de 49.52M JUPUSD. Durante las últimas 24 horas, JUPUSD cotiza entre $ 0.998668 (bajo) y $ 0.999447 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 1.023, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.124871.

En el corto plazo, JUPUSD experimentó un cambio de +0.01% en la última hora y de -0.01% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 5.11M.

Información del mercado de JupUSD (JUPUSD)

Cap de mercado $ 49.48M$ 49.48M $ 49.48M Volumen (24H) $ 5.11M$ 5.11M $ 5.11M Cap. de mercado totalmente diluida $ 49.48M$ 49.48M $ 49.48M Suministro de Circulación 49.52M 49.52M 49.52M Suministro total 49,524,792.508154 49,524,792.508154 49,524,792.508154

La capitalización de mercado actual de JupUSD es de $ 49.48M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 5.11M. El suministro circulante de JUPUSD es de 49.52M, con un suministro total de 49524792.508154. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 49.48M.