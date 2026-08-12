Precio de JOOBI hoy

El precio actual de JOOBI (JOOBI) hoy es $ 0, con una variación del 12.77% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de JOOBI a USD es $ 0 por JOOBI.

JOOBI actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 11,976.17, con un suministro circulante de 100.00M JOOBI. Durante las últimas 24 horas, JOOBI cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00450539, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, JOOBI experimentó un cambio de -- en la última hora y de -15.10% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 151.13.

Información del mercado de JOOBI (JOOBI)

Cap de mercado $ 11.98K$ 11.98K $ 11.98K Volumen (24H) $ 151.13$ 151.13 $ 151.13 Cap. de mercado totalmente diluida $ 11.98K$ 11.98K $ 11.98K Suministro de Circulación 100.00M 100.00M 100.00M Suministro total 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

La capitalización de mercado actual de JOOBI es de $ 11.98K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 151.13. El suministro circulante de JOOBI es de 100.00M, con un suministro total de 100000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 11.98K.