Precio de Ithaca Protocol hoy

El precio actual de Ithaca Protocol (ITHACA) hoy es $ 0, con una variación del 1.15% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de ITHACA a USD es $ 0 por ITHACA.

Ithaca Protocol actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 268,827, con un suministro circulante de 666.86M ITHACA. Durante las últimas 24 horas, ITHACA cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.116504, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, ITHACA experimentó un cambio de +0.01% en la última hora y de +7.87% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 41.46K.

Información del mercado de Ithaca Protocol (ITHACA)

Cap de mercado $ 268.83K$ 268.83K $ 268.83K Volumen (24H) $ 41.46K$ 41.46K $ 41.46K Cap. de mercado totalmente diluida $ 362.81K$ 362.81K $ 362.81K Suministro de Circulación 666.86M 666.86M 666.86M Suministro total 899,999,900.0 899,999,900.0 899,999,900.0

La capitalización de mercado actual de Ithaca Protocol es de $ 268.83K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 41.46K. El suministro circulante de ITHACA es de 666.86M, con un suministro total de 899999900.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 362.81K.