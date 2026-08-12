Precio de Hyperwave hoy

El precio actual de Hyperwave (HWAVE) hoy es $ 0, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de HWAVE a USD es $ 0 por HWAVE.

Hyperwave actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 87,796, con un suministro circulante de 262.11M HWAVE. Durante las últimas 24 horas, HWAVE cotiza entre $ 0.0 (bajo) y $ 0.0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00494313, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, HWAVE experimentó un cambio de -- en la última hora y de -34.49% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 5.63.

Información del mercado de Hyperwave (HWAVE)

Cap de mercado $ 87.80K$ 87.80K $ 87.80K Volumen (24H) $ 5.63$ 5.63 $ 5.63 Cap. de mercado totalmente diluida $ 283.10K$ 283.10K $ 283.10K Suministro de Circulación 262.11M 262.11M 262.11M Suministro total 845,174,880.0003233 845,174,880.0003233 845,174,880.0003233

La capitalización de mercado actual de Hyperwave es de $ 87.80K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 5.63. El suministro circulante de HWAVE es de 262.11M, con un suministro total de 845174880.0003233. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 283.10K.