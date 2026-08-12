Precio de Hydra hoy

El precio actual de Hydra (HYDRA) hoy es $ 0.02617701, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de HYDRA a USD es $ 0.02617701 por HYDRA.

Hydra actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 786,692, con un suministro circulante de 30.05M HYDRA. Durante las últimas 24 horas, HYDRA cotiza entre $ 0.02617298 (bajo) y $ 0.02637728 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 51.99, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.0203534.

En el corto plazo, HYDRA experimentó un cambio de +0.00% en la última hora y de +1.94% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 53.87.

Información del mercado de Hydra (HYDRA)

Cap de mercado $ 786.69K$ 786.69K $ 786.69K Volumen (24H) $ 53.87$ 53.87 $ 53.87 Cap. de mercado totalmente diluida $ 849.51K$ 849.51K $ 849.51K Suministro de Circulación 30.05M 30.05M 30.05M Suministro total 32,452,601.65680375 32,452,601.65680375 32,452,601.65680375

La capitalización de mercado actual de Hydra es de $ 786.69K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 53.87. El suministro circulante de HYDRA es de 30.05M, con un suministro total de 32452601.65680375. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 849.51K.