Precio de Hoppy hoy

El precio actual de Hoppy (HOPPY) hoy es $ 0, con una variación del 0.31% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de HOPPY a USD es $ 0 por HOPPY.

Hoppy actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 1,136,646, con un suministro circulante de 420.69B HOPPY. Durante las últimas 24 horas, HOPPY cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, HOPPY experimentó un cambio de +0.81% en la última hora y de +9.68% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Hoppy (HOPPY)

Cap de mercado $ 1.14M$ 1.14M $ 1.14M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 1.14M$ 1.14M $ 1.14M Suministro de Circulación 420.69B 420.69B 420.69B Suministro total 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Hoppy es de $ 1.14M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de HOPPY es de 420.69B, con un suministro total de 420690000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 1.14M.