Precio de hope hoy

El precio actual de hope (HOPE) hoy es $ 0, con una variación del 1.81% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de HOPE a USD es $ 0 por HOPE.

hope actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 35,582, con un suministro circulante de 999.58M HOPE. Durante las últimas 24 horas, HOPE cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, HOPE experimentó un cambio de -1.11% en la última hora y de -5.29% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de hope (HOPE)

Cap de mercado $ 35.58K$ 35.58K $ 35.58K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 35.58K$ 35.58K $ 35.58K Suministro de Circulación 999.58M 999.58M 999.58M Suministro total 999,577,454.866926 999,577,454.866926 999,577,454.866926

La capitalización de mercado actual de hope es de $ 35.58K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de HOPE es de 999.58M, con un suministro total de 999577454.866926. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 35.58K.