Precio de Hivemapper hoy

El precio actual de Hivemapper (HONEY) hoy es $ 0, con una variación del 3.93% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de HONEY a USD es $ 0 por HONEY.

Hivemapper actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 3,485,434, con un suministro circulante de 6.11B HONEY. Durante las últimas 24 horas, HONEY cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.376287, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, HONEY experimentó un cambio de -0.52% en la última hora y de -12.33% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 40.14K.

Información del mercado de Hivemapper (HONEY)

Cap de mercado $ 3.49M$ 3.49M $ 3.49M Volumen (24H) $ 40.14K$ 40.14K $ 40.14K Cap. de mercado totalmente diluida $ 3.75M$ 3.75M $ 3.75M Suministro de Circulación 6.11B 6.11B 6.11B Suministro total 6,571,772,190.043688 6,571,772,190.043688 6,571,772,190.043688

La capitalización de mercado actual de Hivemapper es de $ 3.49M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 40.14K. El suministro circulante de HONEY es de 6.11B, con un suministro total de 6571772190.043688. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 3.75M.