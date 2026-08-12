Precio de HEXAR AI hoy

El precio actual de HEXAR AI (HEXAR) hoy es $ 0, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de HEXAR a USD es $ 0 por HEXAR.

HEXAR AI actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 51,287, con un suministro circulante de 523.12M HEXAR. Durante las últimas 24 horas, HEXAR cotiza entre $ 0.0 (bajo) y $ 0.0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00187126, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, HEXAR experimentó un cambio de -- en la última hora y de -0.28% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de HEXAR AI (HEXAR)

Cap de mercado $ 51.29K$ 51.29K $ 51.29K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 98.04K$ 98.04K $ 98.04K Suministro de Circulación 523.12M 523.12M 523.12M Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de HEXAR AI es de $ 51.29K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de HEXAR es de 523.12M, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 98.04K.