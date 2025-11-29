Precio de Harmonix kHYPE hoy

El precio actual de Harmonix kHYPE (HAKHYPE) hoy es $ 36.41, con una variación del 0.71% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de HAKHYPE a USD es $ 36.41 por HAKHYPE.

Harmonix kHYPE actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 6,274,991, con un suministro circulante de 172.33K HAKHYPE. Durante las últimas 24 horas, HAKHYPE cotiza entre $ 34.85 (bajo) y $ 36.41 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 59.64, mientras que el mínimo histórico fue $ 29.77.

En el corto plazo, HAKHYPE experimentó un cambio de +1.42% en la última hora y de +10.10% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Harmonix kHYPE (HAKHYPE)

Cap de mercado $ 6.27M$ 6.27M $ 6.27M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 6.27M$ 6.27M $ 6.27M Suministro de Circulación 172.33K 172.33K 172.33K Suministro total 172,334.4290370091 172,334.4290370091 172,334.4290370091

La capitalización de mercado actual de Harmonix kHYPE es de $ 6.27M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de HAKHYPE es de 172.33K, con un suministro total de 172334.4290370091. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 6.27M.