Precio de Yooldo Games hoy

El precio actual de Yooldo Games (ESPORTS) hoy es $ 0.46996, con una variación del 3.14% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de ESPORTS a USD es $ 0.46996 por ESPORTS.

Yooldo Games actualmente está en el puesto #274 por capitalización de mercado en $ 108.72M, con un suministro circulante de 231.35M ESPORTS. Durante las últimas 24 horas, ESPORTS cotiza entre $ 0.44468 (bajo) y $ 0.49298 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.5124415986095646, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.05189790997151288.

En el corto plazo, ESPORTS experimentó un cambio de +1.27% en la última hora y de +16.34% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 90.77K.

Información del mercado de Yooldo Games (ESPORTS)

Puesto No.274 Cap de mercado $ 108.72M$ 108.72M $ 108.72M Volumen (24H) $ 90.77K$ 90.77K $ 90.77K Cap. de mercado totalmente diluida $ 422.96M$ 422.96M $ 422.96M Suministro de Circulación 231.35M 231.35M 231.35M Suministro máx. 900,000,000 900,000,000 900,000,000 Suministro total 899,999,999.9999992 899,999,999.9999992 899,999,999.9999992 Tasa de circulación 25.70% Blockchain pública BSC

La capitalización de mercado actual de Yooldo Games es de $ 108.72M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 90.77K. El suministro circulante de ESPORTS es de 231.35M, con un suministro total de 899999999.9999992. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 422.96M.