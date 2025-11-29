Precio de haHYPE hoy

El precio actual de haHYPE (HAHYPE) hoy es $ 36.62, con una variación del 0.79% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de HAHYPE a USD es $ 36.62 por HAHYPE.

haHYPE actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 4,581,451, con un suministro circulante de 125.12K HAHYPE. Durante las últimas 24 horas, HAHYPE cotiza entre $ 34.91 (bajo) y $ 37.36 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 59.84, mientras que el mínimo histórico fue $ 14.81.

En el corto plazo, HAHYPE experimentó un cambio de +0.96% en la última hora y de +10.22% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de haHYPE (HAHYPE)

Cap de mercado $ 4.58M$ 4.58M $ 4.58M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 4.58M$ 4.58M $ 4.58M Suministro de Circulación 125.12K 125.12K 125.12K Suministro total 125,121.2128360743 125,121.2128360743 125,121.2128360743

La capitalización de mercado actual de haHYPE es de $ 4.58M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de HAHYPE es de 125.12K, con un suministro total de 125121.2128360743. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 4.58M.