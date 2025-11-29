Precio de Naoris Protocol hoy

El precio actual de Naoris Protocol (NAORIS) hoy es $ 0.0257, con una variación del 1.14% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de NAORIS a USD es $ 0.0257 por NAORIS.

Naoris Protocol actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- NAORIS. Durante las últimas 24 horas, NAORIS cotiza entre $ 0.02475 (bajo) y $ 0.02727 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, NAORIS experimentó un cambio de -1.50% en la última hora y de +18.70% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 110.81K.

Información del mercado de Naoris Protocol (NAORIS)

Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) $ 110.81K$ 110.81K $ 110.81K Cap. de mercado totalmente diluida $ 102.80M$ 102.80M $ 102.80M Suministro de Circulación ---- -- Suministro máx. 4,000,000,000 4,000,000,000 4,000,000,000 Suministro total 4,000,000,000 4,000,000,000 4,000,000,000 Blockchain pública ETH

La capitalización de mercado actual de Naoris Protocol es de --, con un volumen de trading en 24 horas de $ 110.81K. El suministro circulante de NAORIS es de --, con un suministro total de 4000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 102.80M.