Precio de Hachiko hoy

El precio actual de Hachiko (HACHI) hoy es $ 0, con una variación del 0.26% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de HACHI a USD es $ 0 por HACHI.

Hachiko actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 848,224, con un suministro circulante de 967.27T HACHI. Durante las últimas 24 horas, HACHI cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, HACHI experimentó un cambio de -0.72% en la última hora y de -12.61% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Hachiko (HACHI)

Cap de mercado $ 848.22K$ 848.22K $ 848.22K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 848.22K$ 848.22K $ 848.22K Suministro de Circulación 967.27T 967.27T 967.27T Suministro total 967,269,902,635,645.5 967,269,902,635,645.5 967,269,902,635,645.5

La capitalización de mercado actual de Hachiko es de $ 848.22K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de HACHI es de 967.27T, con un suministro total de 967269902635645.5. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 848.22K.