Precio de Groks Dog hoy

El precio actual de Groks Dog (BOLT) hoy es $ 0, con una variación del 8,48% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BOLT a USD es $ 0 por BOLT.

Groks Dog actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 851 033, con un suministro circulante de 999,63M BOLT. Durante las últimas 24 horas, BOLT cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0,00297984, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, BOLT experimentó un cambio de +0,11% en la última hora y de -23,97% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 10,25K.

Información del mercado de Groks Dog (BOLT)

Cap de mercado $ 851,03K$ 851,03K $ 851,03K Volumen (24H) $ 10,25K$ 10,25K $ 10,25K Cap. de mercado totalmente diluida $ 851,03K$ 851,03K $ 851,03K Suministro de Circulación 999,63M 999,63M 999,63M Suministro total 999 633 159,872423 999 633 159,872423 999 633 159,872423

La capitalización de mercado actual de Groks Dog es de $ 851,03K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 10,25K. El suministro circulante de BOLT es de 999,63M, con un suministro total de 999633159.872423. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 851,03K.