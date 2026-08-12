Precio de Gramming hoy

El precio actual de Gramming (GRAMMING) hoy es $ 0, con una variación del 4.99% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de GRAMMING a USD es $ 0 por GRAMMING.

Gramming actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 133,924, con un suministro circulante de 1.00B GRAMMING. Durante las últimas 24 horas, GRAMMING cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, GRAMMING experimentó un cambio de -2.77% en la última hora y de -17.21% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 2.94K.

Información del mercado de Gramming (GRAMMING)

Cap de mercado $ 133.92K$ 133.92K $ 133.92K Volumen (24H) $ 2.94K$ 2.94K $ 2.94K Cap. de mercado totalmente diluida $ 133.92K$ 133.92K $ 133.92K Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Gramming es de $ 133.92K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 2.94K. El suministro circulante de GRAMMING es de 1.00B, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 133.92K.