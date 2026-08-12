Precio de Golden Dragon hoy

El precio actual de Golden Dragon (GD) hoy es $ 0.00380564, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de GD a USD es $ 0.00380564 por GD.

Golden Dragon actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 5,209,927, con un suministro circulante de 1.37B GD. Durante las últimas 24 horas, GD cotiza entre $ 0.0 (bajo) y $ 0.0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00380792, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00367325.

En el corto plazo, GD experimentó un cambio de -- en la última hora y de +0.02% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 1.88.

Información del mercado de Golden Dragon (GD)

Cap de mercado $ 5.21M$ 5.21M $ 5.21M Volumen (24H) $ 1.88$ 1.88 $ 1.88 Cap. de mercado totalmente diluida $ 5.21M$ 5.21M $ 5.21M Suministro de Circulación 1.37B 1.37B 1.37B Suministro total 1,369,000,000.0 1,369,000,000.0 1,369,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Golden Dragon es de $ 5.21M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 1.88. El suministro circulante de GD es de 1.37B, con un suministro total de 1369000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 5.21M.