Precio de Golden Donkey hoy

El precio actual de Golden Donkey (GDK) hoy es --, con una variación del 33.82% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de GDK a USD es -- por GDK.

Golden Donkey actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 2,922,331, con un suministro circulante de 10.00B GDK. Durante las últimas 24 horas, GDK cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, GDK experimentó un cambio de +0.00% en la última hora y de +27.70% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Golden Donkey (GDK)

Cap de mercado $ 2.92M$ 2.92M $ 2.92M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 2.92M$ 2.92M $ 2.92M Suministro de Circulación 10.00B 10.00B 10.00B Suministro total 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Golden Donkey es de $ 2.92M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de GDK es de 10.00B, con un suministro total de 10000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 2.92M.