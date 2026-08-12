Precio de GoblinCoin hoy

El precio actual de GoblinCoin (GOBLIN) hoy es $ 0, con una variación del 11.26% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de GOBLIN a USD es $ 0 por GOBLIN.

GoblinCoin actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 125,058, con un suministro circulante de 703.48M GOBLIN. Durante las últimas 24 horas, GOBLIN cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.02649191, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, GOBLIN experimentó un cambio de +0.83% en la última hora y de -10.92% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 41.39K.

Información del mercado de GoblinCoin (GOBLIN)

Cap de mercado $ 125.06K$ 125.06K $ 125.06K Volumen (24H) $ 41.39K$ 41.39K $ 41.39K Cap. de mercado totalmente diluida $ 125.06K$ 125.06K $ 125.06K Suministro de Circulación 703.48M 703.48M 703.48M Suministro total 703,479,619.855478 703,479,619.855478 703,479,619.855478

La capitalización de mercado actual de GoblinCoin es de $ 125.06K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 41.39K. El suministro circulante de GOBLIN es de 703.48M, con un suministro total de 703479619.855478. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 125.06K.