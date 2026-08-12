Precio de Ginnan The Cat hoy

El precio actual de Ginnan The Cat (GINNAN) hoy es $ 0, con una variación del 0.45% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de GINNAN a USD es $ 0 por GINNAN.

Ginnan The Cat actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 78,064, con un suministro circulante de 6.90T GINNAN. Durante las últimas 24 horas, GINNAN cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, GINNAN experimentó un cambio de +0.31% en la última hora y de +0.28% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Ginnan The Cat (GINNAN)

Cap de mercado $ 78.06K$ 78.06K $ 78.06K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 78.06K$ 78.06K $ 78.06K Suministro de Circulación 6.90T 6.90T 6.90T Suministro total 6,899,850,626,973.4 6,899,850,626,973.4 6,899,850,626,973.4

La capitalización de mercado actual de Ginnan The Cat es de $ 78.06K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de GINNAN es de 6.90T, con un suministro total de 6899850626973.4. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 78.06K.