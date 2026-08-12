Precio de Giggle Panda hoy

El precio actual de Giggle Panda (GIGL) hoy es $ 0, con una variación del 1.37% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de GIGL a USD es $ 0 por GIGL.

Giggle Panda actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 28,361, con un suministro circulante de 884.04M GIGL. Durante las últimas 24 horas, GIGL cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.0063259, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, GIGL experimentó un cambio de -- en la última hora y de +2.82% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Giggle Panda (GIGL)

Cap de mercado $ 28.36K$ 28.36K $ 28.36K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 32.08K$ 32.08K $ 32.08K Suministro de Circulación 884.04M 884.04M 884.04M Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Giggle Panda es de $ 28.36K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de GIGL es de 884.04M, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 32.08K.