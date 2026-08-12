Precio de Geode Chain hoy

El precio actual de Geode Chain (GEODE) hoy es $ 0.00236824, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de GEODE a USD es $ 0.00236824 por GEODE.

Geode Chain actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 27,824,040, con un suministro circulante de 11.75B GEODE. Durante las últimas 24 horas, GEODE cotiza entre $ 0.0 (bajo) y $ 0.0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00349236, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, GEODE experimentó un cambio de -- en la última hora y de 0.00% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 476.42.

Información del mercado de Geode Chain (GEODE)

Cap de mercado $ 27.82M$ 27.82M $ 27.82M Volumen (24H) $ 476.42$ 476.42 $ 476.42 Cap. de mercado totalmente diluida $ 27.82M$ 27.82M $ 27.82M Suministro de Circulación 11.75B 11.75B 11.75B Suministro total 11,753,135,615.7516 11,753,135,615.7516 11,753,135,615.7516

La capitalización de mercado actual de Geode Chain es de $ 27.82M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 476.42. El suministro circulante de GEODE es de 11.75B, con un suministro total de 11753135615.7516. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 27.82M.