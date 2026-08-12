Precio de Geke hoy

El precio actual de Geke (GEKE) hoy es $ 0, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de GEKE a USD es $ 0 por GEKE.

Geke actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 41,749, con un suministro circulante de 69.70T GEKE. Durante las últimas 24 horas, GEKE cotiza entre $ 0.0 (bajo) y $ 0.0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, GEKE experimentó un cambio de -- en la última hora y de +2.42% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Geke (GEKE)

Cap de mercado $ 41.75K$ 41.75K $ 41.75K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 41.75K$ 41.75K $ 41.75K Suministro de Circulación 69.70T 69.70T 69.70T Suministro total 69,696,969,696,969.0 69,696,969,696,969.0 69,696,969,696,969.0

La capitalización de mercado actual de Geke es de $ 41.75K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de GEKE es de 69.70T, con un suministro total de 69696969696969.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 41.75K.