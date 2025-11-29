Precio de Geez PNutz hoy

El precio actual de Geez PNutz (PNUTZ) hoy es $ 0.222573, con una variación del 0.38% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de PNUTZ a USD es $ 0.222573 por PNUTZ.

Geez PNutz actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 85,595, con un suministro circulante de 384.00K PNUTZ. Durante las últimas 24 horas, PNUTZ cotiza entre $ 0.216221 (bajo) y $ 0.226847 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.674176, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.129475.

En el corto plazo, PNUTZ experimentó un cambio de -0.60% en la última hora y de +13.47% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Geez PNutz (PNUTZ)

Cap de mercado $ 85.60K$ 85.60K $ 85.60K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 85.60K$ 85.60K $ 85.60K Suministro de Circulación 384.00K 384.00K 384.00K Suministro total 384,000.0 384,000.0 384,000.0

La capitalización de mercado actual de Geez PNutz es de $ 85.60K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de PNUTZ es de 384.00K, con un suministro total de 384000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 85.60K.