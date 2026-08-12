Precio de GameGPT hoy

El precio actual de GameGPT (DUEL) hoy es $ 0, con una variación del 0.07% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de DUEL a USD es $ 0 por DUEL.

GameGPT actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 67,057, con un suministro circulante de 8.35B DUEL. Durante las últimas 24 horas, DUEL cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.03294884, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, DUEL experimentó un cambio de +0.21% en la última hora y de -4.23% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de GameGPT (DUEL)

Cap de mercado $ 67.06K$ 67.06K $ 67.06K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 56,060,925,929.10T$ 56,060,925,929.10T $ 56,060,925,929.10T Suministro de Circulación 8.35B 8.35B 8.35B Suministro total 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de GameGPT es de $ 67.06K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de DUEL es de 8.35B, con un suministro total de 10000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 56,060,925,929.10T.