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El precio actual de GAIB sAID hoy es 0.64483 USD. La capitalización de mercado de SAID es 11,714,266 USD. ¡Sigue en tiempo real las actualizaciones de precios de SAID a USD, gráficos en vivo, capitalización de mercado, volumen en las últimas 24 horas, y mucho más en España!El precio actual de GAIB sAID hoy es 0.64483 USD. La capitalización de mercado de SAID es 11,714,266 USD. ¡Sigue en tiempo real las actualizaciones de precios de SAID a USD, gráficos en vivo, capitalización de mercado, volumen en las últimas 24 horas, y mucho más en España!

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Precio de GAIB sAID (SAID)

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Precio en vivo de 1 SAID en USD:

$0.64483
$0.64483$0.64483
0.00%1D
mexc
Estos datos del token provienen de terceros. MEXC actúa únicamente como agregador de información. ¡Explora otros tokens listados en el mercado Spot de MEXC!
USD
Gráfico de precios en vivo de GAIB sAID (SAID)
Última actualización de la página: 2026-08-12 17:26:31 (UTC+8)

Precio de GAIB sAID hoy

El precio actual de GAIB sAID (SAID) hoy es $ 0.64483, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SAID a USD es $ 0.64483 por SAID.

GAIB sAID actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 11,714,266, con un suministro circulante de 17.32M SAID. Durante las últimas 24 horas, SAID cotiza entre $ 0.0 (bajo) y $ 0.0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 1.076, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.39947.

En el corto plazo, SAID experimentó un cambio de -- en la última hora y de 0.00% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 3.87.

Información del mercado de GAIB sAID (SAID)

$ 11.71M
$ 11.71M$ 11.71M

$ 3.87
$ 3.87$ 3.87

$ 11.71M
$ 11.71M$ 11.71M

17.32M
17.32M 17.32M

17,317,817.85597942
17,317,817.85597942 17,317,817.85597942

La capitalización de mercado actual de GAIB sAID es de $ 11.71M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 3.87. El suministro circulante de SAID es de 17.32M, con un suministro total de 17317817.85597942. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 11.71M.

Historial de precios de GAIB sAID USD

Rango de precios en 24 horas:
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
24H Mín
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
24H Máx

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

$ 1.076
$ 1.076$ 1.076

$ 0.39947
$ 0.39947$ 0.39947

--

--

0.00%

0.00%

Historial de precios de GAIB sAID (SAID) en USD

Durante el día de hoy, el cambio de precio de GAIB sAID a USD fue de $ 0.
En los últimos 30 días, el cambio de precio de GAIB sAID a USD fue de $ 0.0000000000.
En los últimos 60 días, el cambio de precio de GAIB sAID a USD fue de $ -0.2450962074.
En los últimos 90 días, el cambio de precio de GAIB sAID a USD fue de --.

PeríodoCambio (USD)Cambio (%)
Hoy$ 0--
30 Días$ 0.00000000000.00%
60 Días$ -0.2450962074-38.00%
90 Días----

Predicción de precios para GAIB sAID

Predicción del precio de GAIB sAID (SAID) para 2030 (en 4 años)
De acuerdo con el módulo de predicción de precios mostrado arriba, el precio objetivo de SAID en 2030 es de $ --, con un 0.00% de tasa de crecimiento.
Predicción del precio de GAIB sAID (SAID) para 2040 (en 14 años)

Para 2040, el precio de GAIB sAID podría ver un crecimiento del 0.00%. Podría alcanzar un precio de trading de $ --.

Herramientas MEXC
Para proyecciones de escenarios en tiempo real y un análisis más personalizado, los usuarios pueden utilizar la herramienta de predicción de precios y la información de mercado basada en IA de MEXC.
Aviso legal: Estos escenarios son ilustrativos y educativos; las criptomonedas son volátiles: realiza tu propia investigación (DYOR) antes de tomar decisiones.
¿Quieres saber qué precios alcanzará GAIB sAID en el periodo de 2026-2027? Visita nuestra página de predicción de precios para conocer los pronósticos del precio de SAID para el periodo de 2026-2027 haciendo clic en Predicción del precio de GAIB sAID.

MEXC es el exchange de criptomonedas líder en el que confían más de 10 millones de usuarios de todo el mundo. Es reconocido por ser la plataforma con la selección de tokens más amplia, los listados de tokens más rápidos y las tarifas de trading más bajas del mercado. ¡Únete ahora a MEXC para disfrutar de la mayor liquidez y las tarifas más competitivas del mercado!

Acerca de GAIB sAID

¿Cuál es el precio actual en vivo de GAIB sAID?

GAIB sAID tiene un precio de €0.548661249314820000, lo que representa una variación de precios del --% en las últimas 24 horas.

¿Cuánta actividad comercial es visible hoy?

En total, se han intercambiado €-- en los principales exchanges, lo que indica una participación activa en el mercado y una liquidez continua.

¿Qué tan líquido es el mercado de SAID?

La puntuación de liquidez de --/100 refleja la profundidad de los libros de órdenes, la eficiencia con la que se pueden ejecutar grandes órdenes y la estrechez de los spreads en los pares comerciales principales.

¿Qué indica el rango diario de trading?

El movimiento de precios entre €0E-14 y €0E-14 resalta los niveles actuales de volatilidad y el impulso intradiario.

¿Cuál es la clasificación actual de GAIB sAID en el mercado?

Actualmente ocupa el puesto #--, respaldado por una capitalización de mercado de €9967222.0870091640000.

¿Qué papel desempeña la oferta en la estabilidad del precio?

La oferta circulante de 17317808.50143884 tokens influye directamente en el comportamiento del precio, especialmente durante períodos de alta demanda o escasez.

¿Qué factores influyen en el perfil de liquidez de GAIB sAID?

La liquidez depende de la actividad de los creadores de mercado, la diversidad de pares comerciales, la profundidad de los exchanges y la participación del ecosistema de la red --.

Usuarios También Preguntan: Otras Preguntas Sobre GAIB sAID

Última actualización de la página: 2026-08-12 17:26:31 (UTC+8)

Actualizaciones importantes de la industria para GAIB sAID (SAID)

Tiempo (UTC+8)TipoInformación
02-11 14:20:00Actualizaciones de la Industria
En las últimas 24 horas, salida neta de CEX de 59,400 ETH
02-10 18:39:21Datos On-chain
Ayer, el ETF despot de Bitcoin registró una transferencia neta de $144.9 millones, mientras que el ETF de Ethereum registró una transferencia neta de $57 millones
02-04 11:04:00Actualizaciones de la Industria
El índice de miedo cripto cae nuevamente a 14, el mercado permanece en zona de "miedo extremo"
02-04 00:48:00Actualizaciones de la Industria
$285 millones liquidados en toda la red en las últimas 24 horas, tanto posiciones largas como cortas eliminadas
02-01 01:12:00Actualizaciones de la Industria
Bitcoin cae por debajo del mínimo anterior de $80,600, alcanzando un nuevo mínimo desde el 11 de abril de 2025
01-28 07:44:00Actualizaciones de la Industria
El índice del dólar alcanza su nivel más bajo desde febrero de 2022, el mercado de criptos continúa su rally

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$0.01374$0.01374

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Top al alza

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+387.25%

aPriori

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$0.35572
$0.35572$0.35572

+79.24%

TOFU Story

TOFU Story

TOFU

$0.0004549
$0.0004549$0.0004549

+71.66%

Jimothy The Raccoon

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JIMOTHY

$0.009330
$0.009330$0.009330

+64.20%

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Audiera

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$1.29961
$1.29961$1.29961

+33.22%

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