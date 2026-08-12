Precio de GAIB sAID hoy

El precio actual de GAIB sAID (SAID) hoy es $ 0.64483, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SAID a USD es $ 0.64483 por SAID.

GAIB sAID actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 11,714,266, con un suministro circulante de 17.32M SAID. Durante las últimas 24 horas, SAID cotiza entre $ 0.0 (bajo) y $ 0.0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 1.076, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.39947.

En el corto plazo, SAID experimentó un cambio de -- en la última hora y de 0.00% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 3.87.

Información del mercado de GAIB sAID (SAID)

Cap de mercado $ 11.71M$ 11.71M $ 11.71M Volumen (24H) $ 3.87$ 3.87 $ 3.87 Cap. de mercado totalmente diluida $ 11.71M$ 11.71M $ 11.71M Suministro de Circulación 17.32M 17.32M 17.32M Suministro total 17,317,817.85597942 17,317,817.85597942 17,317,817.85597942

La capitalización de mercado actual de GAIB sAID es de $ 11.71M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 3.87. El suministro circulante de SAID es de 17.32M, con un suministro total de 17317817.85597942. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 11.71M.