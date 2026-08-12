Precio de FRIC hoy

El precio actual de FRIC (FRIC) hoy es $ 0, con una variación del 0.20% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de FRIC a USD es $ 0 por FRIC.

FRIC actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 612,476, con un suministro circulante de 999.92M FRIC. Durante las últimas 24 horas, FRIC cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.03571436, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, FRIC experimentó un cambio de -0.17% en la última hora y de -13.59% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 810.13.

Información del mercado de FRIC (FRIC)

Cap de mercado $ 612.48K$ 612.48K $ 612.48K Volumen (24H) $ 810.13$ 810.13 $ 810.13 Cap. de mercado totalmente diluida $ 612.48K$ 612.48K $ 612.48K Suministro de Circulación 999.92M 999.92M 999.92M Suministro total 999,916,032.855958 999,916,032.855958 999,916,032.855958

La capitalización de mercado actual de FRIC es de $ 612.48K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 810.13. El suministro circulante de FRIC es de 999.92M, con un suministro total de 999916032.855958. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 612.48K.