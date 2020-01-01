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Principales tokens de Tokens de gobernanza de Liquid Retaking por capitalización de mercado

Explora las criptomonedas con mejor rendimiento en el mercado en este sector: Tokens de gobernanza de Liquid Retaking. Las criptomonedas que aparecen a continuación están clasificadas por capitalización de mercado, lo que te permite seguir fácilmente tendencias del mercado y descubrir oportunidades de inversión.

#
Moneda
Precio
Últimos 7 días
Acción
1
Ether.Fi Foundation
Ether.Fi Foundation
ETHFI
$ 0.3695
-0.45%
-3.92%
+3.49%
$ 332.10M
$ 4.38M
2
Pendle
Pendle
PENDLE
$ 1.335
-0.30%
-0.30%
-2.47%
$ 229.82M
$ 240.44K
3
KernelDAO
KernelDAO
KERNEL
$ 0.03744
+0.29%
+2.29%
+16.30%
$ 10.75M
$ 1.58M
4
Puffer
Puffer
PUFFER
$ 0.0127
+0.79%
+1.59%
-0.78%
$ 6.19M
$ 4.37M
5
Swell Network
Swell Network
SWELL
$ 0.0006223
-0.26%
+0.37%
+0.36%
$ 3.08M
$ 85.74M
6
Lair
Lair
LAIR
$ 0.00063757
-0.07%
-0.03%
-5.68%
$ 452.51K
$ 1.17K
7
Kyros
Kyros
KYROS
$ 0.01313756
-0.09%
-0.01%
+1.17%
$ 302.55K
$ 85.39
8
Fragmetric
Fragmetric
FRAG
$ 0.00070795
0.00%
--
+15.71%
$ 143.01K
$ 21.11
9
Restake Finance
Restake Finance
RSTK
$ 0.00187196
0.00%
--
-6.87%
$ 71.61K
$ 1.17
10
MilkyWay
MilkyWay
MILK
$ 4.214E-5
0.00%
0.00%
0.00%
$ 50.57K
--
11
mETHProtocol
mETHProtocol
COOK
$ 0.002448
+0.33%
+0.66%
+0.61%
--
$ 23.47M
12
CYGNUS
CYGNUS
CGN
$ 0.001978
-0.45%
-0.30%
-0.90%
--
$ 30.38M

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los tokens de Tokens de gobernanza de Liquid Retaking y por qué son populares?
Los tokens de Tokens de gobernanza de Liquid Retaking representan un grupo de proyectos de criptomonedas centrados en un tema o tecnología compartida. Esta categoría ha atraído una atención significativa por parte de los operadores, con 12 tokens que actualmente se rastrean en MEXC y una capitalización de mercado combinada de $582.96M.
¿Cuál es el token de Tokens de gobernanza de Liquid Retaking con el mejor rendimiento en este momento?
Entre los tokens de Tokens de gobernanza de Liquid Retaking rastreados en MEXC, KERNEL ha mostrado el mejor desempeño reciente con un cambio de precio de 2.29% en las últimas 24 horas. Los datos de rendimiento se actualizan en tiempo real y pueden variar según las condiciones del mercado.
¿Cuántos tokens de Tokens de gobernanza de Liquid Retaking están listados en MEXC?
MEXC actualmente realiza un seguimiento de 12 tokens de Tokens de gobernanza de Liquid Retaking, que abarcan tanto proyectos negociables como proyectos de prelistado. ETHFI, PENDLE, KERNEL se encuentra entre los tokens populares de Tokens de gobernanza de Liquid Retaking. Regularmente se añaden nuevos tokens a medida que la categoría evoluciona.
¿Cuál es la capitalización de mercado total de la categoría Tokens de gobernanza de Liquid Retaking?
La capitalización de mercado combinada de todos los tokens de la categoría Tokens de gobernanza de Liquid Retaking es de aproximadamente $582.96M. Esta cifra refleja el valor agregado de la categoría y está sujeta a las fluctuaciones del mercado en tiempo real.

Aviso legal

La inclusión de activos digitales en el sector Tokens de gobernanza de Liquid Retaking, junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.