Precio de Fluffey hoy

El precio actual de Fluffey (FLUFFEY) hoy es $ 0, con una variación del 2.89% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de FLUFFEY a USD es $ 0 por FLUFFEY.

Fluffey actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 34,097, con un suministro circulante de 1.00B FLUFFEY. Durante las últimas 24 horas, FLUFFEY cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, FLUFFEY experimentó un cambio de -0.52% en la última hora y de -13.42% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Fluffey (FLUFFEY)

Cap de mercado $ 34.10K$ 34.10K $ 34.10K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 34.10K$ 34.10K $ 34.10K Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Fluffey es de $ 34.10K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de FLUFFEY es de 1.00B, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 34.10K.