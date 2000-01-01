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Principales tokens de Temática de mascotas por capitalización de mercado

Explora las criptomonedas con mejor rendimiento en el mercado en este sector: Temática de mascotas. Las criptomonedas que aparecen a continuación están clasificadas por capitalización de mercado, lo que te permite seguir fácilmente tendencias del mercado y descubrir oportunidades de inversión.

#
Moneda
Precio
Últimos 7 días
Acción
1
Kekius Maximus
Kekius Maximus
KEKIUS
$ 0.004658
-0.36%
-6.42%
+4.27%
$ 4.67M
$ 14.59M
2
Froge
Froge
FROGE
$ 1.964E-9
+0.05%
-3.00%
-0.86%
$ 1.28M
--
3
vankedisi
vankedisi
VANKEDISI
$ 0.01170955
0.00%
0.00%
-3.05%
$ 997.87K
$ 27.14K
4
Million
Million
MM
$ 0.987471
-0.04%
+0.01%
-0.26%
$ 987.56K
$ 183.16
5
Buy Button
Buy Button
BUY
$ 0.00079683
-1.72%
-0.11%
-25.99%
$ 733.17K
$ 75.83K
6
Luce
Luce
LUCE
$ 0.00029032
-0.17%
-0.01%
-8.69%
$ 290.28K
$ 28.94K
7
Litecoin Mascot
Litecoin Mascot
LESTER
$ 0.00014998
-0.15%
+0.00%
-0.56%
$ 149.96K
$ 14.14
8
Krex
Krex
KREX
$ 5.19E-6
0.00%
0.00%
-4.77%
$ 109.07K
--
9
SOLLE
SOLLE
SOLLE
$ 4.816E-5
-0.06%
-2.10%
-8.44%
$ 48.15K
--
10
Fluffey
Fluffey
FLUFFEY
$ 3.386E-5
-0.59%
-6.20%
-22.39%
$ 33.87K
--
11
Astherus
Astherus
ASTHERUS
$ 2.516E-5
-0.20%
+2.30%
+9.82%
$ 25.16K
--
12
Plazzy the dog
Plazzy the dog
PLAZZY
$ 1.673E-5
0.00%
-5.40%
-97.40%
$ 16.73K
--
13
Vatican Mascot
Vatican Mascot
LUCE
$ 3.7786E-8
0.00%
+2.70%
+0.07%
$ 15.90K
--
14
Mooncat
Mooncat
MOONCAT
$ 1.559E-5
0.00%
-0.10%
-3.82%
$ 15.59K
--
15
Captain Ethereum
Captain Ethereum
CAPTAIN
$ 1.555E-5
0.00%
-2.80%
-5.13%
$ 15.55K
--
16
Anon Alien
Anon Alien
AALIEN
$ 1.54E-5
-0.06%
-26.40%
-45.10%
$ 15.40K
--
17
Lester
Lester
LESTER
$ 2.9937E-8
0.00%
-4.80%
-0.05%
$ 12.59K
--
18
Qubit The Quantum Dog
Qubit The Quantum Dog
QUBIT
$ 1.205E-5
0.00%
+4.00%
+3.26%
$ 12.02K
--
19
YURU COIN
YURU COIN
YURU
$ 0.2798
0.00%
-0.43%
-10.81%
--
$ 26.22K

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los tokens de Temática de mascotas y por qué son populares?
Los tokens de Temática de mascotas representan un grupo de proyectos de criptomonedas centrados en un tema o tecnología compartida. Esta categoría ha atraído una atención significativa por parte de los operadores, con 19 tokens que actualmente se rastrean en MEXC y una capitalización de mercado combinada de $9.42M.
¿Cuál es el token de Temática de mascotas con el mejor rendimiento en este momento?
Entre los tokens de Temática de mascotas rastreados en MEXC, QUBIT ha mostrado el mejor desempeño reciente con un cambio de precio de 4.00% en las últimas 24 horas. Los datos de rendimiento se actualizan en tiempo real y pueden variar según las condiciones del mercado.
¿Cuántos tokens de Temática de mascotas están listados en MEXC?
MEXC actualmente realiza un seguimiento de 19 tokens de Temática de mascotas, que abarcan tanto proyectos negociables como proyectos de prelistado. KEKIUS, FROGE, VANKEDISI se encuentra entre los tokens populares de Temática de mascotas. Regularmente se añaden nuevos tokens a medida que la categoría evoluciona.
¿Cuál es la capitalización de mercado total de la categoría Temática de mascotas?
La capitalización de mercado combinada de todos los tokens de la categoría Temática de mascotas es de aproximadamente $9.42M. Esta cifra refleja el valor agregado de la categoría y está sujeta a las fluctuaciones del mercado en tiempo real.

Aviso legal

La inclusión de activos digitales en el sector Temática de mascotas, junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.