Precio de EquiFold hoy

El precio actual de EquiFold (EQUI) hoy es $ 0, con una variación del 13.19% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de EQUI a USD es $ 0 por EQUI.

EquiFold actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 11,124.2, con un suministro circulante de 648.48M EQUI. Durante las últimas 24 horas, EQUI cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, EQUI experimentó un cambio de +0.21% en la última hora y de -53.88% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de EquiFold (EQUI)

Cap de mercado $ 11.12K$ 11.12K $ 11.12K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 17.01K$ 17.01K $ 17.01K Suministro de Circulación 648.48M 648.48M 648.48M Suministro total 991,585,769.3559005 991,585,769.3559005 991,585,769.3559005

La capitalización de mercado actual de EquiFold es de $ 11.12K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de EQUI es de 648.48M, con un suministro total de 991585769.3559005. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 17.01K.