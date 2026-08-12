¿De qué trata EQTY?

EQTY surgió como la culminación de estos esfuerzos: el eslabón faltante diseñado para conectar la propiedad legal del mundo real con la liquidez en blockchain. Es nuestra respuesta a la necesidad del mercado de una plataforma que no solo conecte activos con DeFi, sino que los conecte también con la realidad. Hemos diseñado meticulosamente EQTY para ofrecer pruebas ancladas, identidades verificables, cumplimiento respetuoso de la privacidad y un marco sólido para la fraccionamiento y la gobernanza.

¿Cuál es el precio actual de EQTY?

EQTY se cotiza a €0.001666051164963990000, lo que representa un movimiento de precios del -1.26% en las últimas 24 horas. Esta cifra en vivo refleja datos de trading en tiempo real, agregados desde intercambios globales.

¿Cómo se compara EQTY con el mercado global de criptomonedas?

Su variación diaria del -1.26% puede contrastarse con los promedios generales del mercado. Si EQTY está superando al mercado, esto sugiere un fuerte interés comprador o desarrollos positivos específicos para su ecosistema.

¿Cómo se desempeña EQTY en comparación con los tokens de la categoría Smart Contract Platform,NFT,BNB Chain Ecosystem,Layer 1 (L1),Real World Assets (RWA),Base Ecosystem,Proof of Stake (PoS)?

Dentro del segmento Smart Contract Platform,NFT,BNB Chain Ecosystem,Layer 1 (L1),Real World Assets (RWA),Base Ecosystem,Proof of Stake (PoS), EQTY demuestra competitividad impulsada por su volumen de trading, su capitalización de mercado y la actividad continua en la red --.

¿Cuál es la capitalización de mercado de EQTY hoy?

La capitalización de mercado de €484965.8777151720000 coloca a EQTY en el puesto #3460, lo que indica su madurez relativa y la confianza de los inversores en comparación con otros tokens.

¿Cuáles son los niveles de rango de precios en las últimas 24 horas?

Los precios hoy han oscilado entre €0.001550429518549275000 y €0.001725738382742220000, ofreciendo contexto para los traders que siguen la volatilidad y la estructura del mercado.

¿Qué tan activamente se está negociando EQTY?

EQTY ha generado €-- en volumen de trading durante las últimas 24 horas. Un alto volumen suele correlacionarse con tendencias de precios más sólidas y una mejor liquidez en el mercado.

¿Cómo influye la oferta en la valoración de EQTY?

Con 291044629.1775672 tokens en circulación, los niveles de oferta ayudan a definir la escasez y la valoración a largo plazo, especialmente cuando se compara con otros tokens con modelos inflacionarios o deflacionarios.