Precio de Eliza hoy

El precio actual de Eliza (ELIZA) hoy es $ 0, con una variación del 0,77% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de ELIZA a USD es $ 0 por ELIZA.

Eliza actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 118 007, con un suministro circulante de 1000,00M ELIZA. Durante las últimas 24 horas, ELIZA cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0,165555, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, ELIZA experimentó un cambio de +0,31% en la última hora y de -0,74% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 16,25.

Información del mercado de Eliza (ELIZA)

Cap de mercado $ 118,01K$ 118,01K $ 118,01K Volumen (24H) $ 16,25$ 16,25 $ 16,25 Cap. de mercado totalmente diluida $ 118,01K$ 118,01K $ 118,01K Suministro de Circulación 1000,00M 1000,00M 1000,00M Suministro total 999 997 750,54 999 997 750,54 999 997 750,54

La capitalización de mercado actual de Eliza es de $ 118,01K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 16,25. El suministro circulante de ELIZA es de 1000,00M, con un suministro total de 999997750.54. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 118,01K.