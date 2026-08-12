Precio de Dulus AI hoy

El precio actual de Dulus AI (DULUS) hoy es $ 0, con una variación del 9.31% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de DULUS a USD es $ 0 por DULUS.

Dulus AI actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 40,390, con un suministro circulante de 993.38M DULUS. Durante las últimas 24 horas, DULUS cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, DULUS experimentó un cambio de -1.96% en la última hora y de -53.81% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Dulus AI (DULUS)

Cap de mercado $ 40.39K$ 40.39K $ 40.39K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 40.39K$ 40.39K $ 40.39K Suministro de Circulación 993.38M 993.38M 993.38M Suministro total 993,377,463.22707 993,377,463.22707 993,377,463.22707

La capitalización de mercado actual de Dulus AI es de $ 40.39K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de DULUS es de 993.38M, con un suministro total de 993377463.22707. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 40.39K.