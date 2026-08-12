Precio de dTRINITY Staked dUSD hoy

El precio actual de dTRINITY Staked dUSD (SDUSD) hoy es $ 1.014, con una variación del 0.10% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SDUSD a USD es $ 1.014 por SDUSD.

dTRINITY Staked dUSD actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 529,210, con un suministro circulante de 521.70K SDUSD. Durante las últimas 24 horas, SDUSD cotiza entre $ 1.014 (bajo) y $ 1.016 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 1.095, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.869721.

En el corto plazo, SDUSD experimentó un cambio de -- en la última hora y de +0.10% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 7.54.

Información del mercado de dTRINITY Staked dUSD (SDUSD)

Cap de mercado $ 529.21K$ 529.21K $ 529.21K Volumen (24H) $ 7.54$ 7.54 $ 7.54 Cap. de mercado totalmente diluida $ 529.21K$ 529.21K $ 529.21K Suministro de Circulación 521.70K 521.70K 521.70K Suministro total 521,704.148173147 521,704.148173147 521,704.148173147

La capitalización de mercado actual de dTRINITY Staked dUSD es de $ 529.21K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 7.54. El suministro circulante de SDUSD es de 521.70K, con un suministro total de 521704.148173147. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 529.21K.