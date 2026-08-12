Precio de DORA hoy

El precio actual de DORA (DORA) hoy es $ 0.00795474, con una variación del 0.66% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de DORA a USD es $ 0.00795474 por DORA.

DORA actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 7,951,910, con un suministro circulante de 1.00B DORA. Durante las últimas 24 horas, DORA cotiza entre $ 0.00789206 (bajo) y $ 0.007962 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.576132, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00759654.

En el corto plazo, DORA experimentó un cambio de +0.07% en la última hora y de +0.10% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 343.60K.

Información del mercado de DORA (DORA)

Cap de mercado $ 7.95M$ 7.95M $ 7.95M Volumen (24H) $ 343.60K$ 343.60K $ 343.60K Cap. de mercado totalmente diluida $ 7.95M$ 7.95M $ 7.95M Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de DORA es de $ 7.95M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 343.60K. El suministro circulante de DORA es de 1.00B, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 7.95M.