Precio de Dobermann hoy

El precio actual de Dobermann (DOBERMANN) hoy es $ 0, con una variación del 1.64% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de DOBERMANN a USD es $ 0 por DOBERMANN.

Dobermann actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 172,121, con un suministro circulante de 999.90M DOBERMANN. Durante las últimas 24 horas, DOBERMANN cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, DOBERMANN experimentó un cambio de -0.20% en la última hora y de -9.27% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 3.84K.

Información del mercado de Dobermann (DOBERMANN)

Cap de mercado $ 172.12K$ 172.12K $ 172.12K Volumen (24H) $ 3.84K$ 3.84K $ 3.84K Cap. de mercado totalmente diluida $ 172.12K$ 172.12K $ 172.12K Suministro de Circulación 999.90M 999.90M 999.90M Suministro total 999,904,896.994835 999,904,896.994835 999,904,896.994835

La capitalización de mercado actual de Dobermann es de $ 172.12K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 3.84K. El suministro circulante de DOBERMANN es de 999.90M, con un suministro total de 999904896.994835. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 172.12K.