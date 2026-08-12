Precio de DISCLOSURE hoy

El precio actual de DISCLOSURE (DISCLOSURE) hoy es $ 0, con una variación del 3.17% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de DISCLOSURE a USD es $ 0 por DISCLOSURE.

DISCLOSURE actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 9,357.67, con un suministro circulante de 729.95M DISCLOSURE. Durante las últimas 24 horas, DISCLOSURE cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, DISCLOSURE experimentó un cambio de +2.72% en la última hora y de -5.76% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de DISCLOSURE (DISCLOSURE)

Cap de mercado $ 9.36K$ 9.36K $ 9.36K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 12.82K$ 12.82K $ 12.82K Suministro de Circulación 729.95M 729.95M 729.95M Suministro total 999,930,827.377716 999,930,827.377716 999,930,827.377716

La capitalización de mercado actual de DISCLOSURE es de $ 9.36K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de DISCLOSURE es de 729.95M, con un suministro total de 999930827.377716. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 12.82K.