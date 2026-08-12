Precio de DFDV xStock hoy

El precio actual de DFDV xStock (DFDVX) hoy es $ 2.93, con una variación del 1.58% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de DFDVX a USD es $ 2.93 por DFDVX.

DFDV xStock actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 493,157, con un suministro circulante de 168.63K DFDVX. Durante las últimas 24 horas, DFDVX cotiza entre $ 2.81 (bajo) y $ 2.99 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 32.51, mientras que el mínimo histórico fue $ 2.43.

En el corto plazo, DFDVX experimentó un cambio de -1.01% en la última hora y de +5.50% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 77.78K.

Información del mercado de DFDV xStock (DFDVX)

Cap de mercado $ 493.16K$ 493.16K $ 493.16K Volumen (24H) $ 77.78K$ 77.78K $ 77.78K Cap. de mercado totalmente diluida $ 493.16K$ 493.16K $ 493.16K Suministro de Circulación 168.63K 168.63K 168.63K Suministro total 168,625.5369651132 168,625.5369651132 168,625.5369651132

La capitalización de mercado actual de DFDV xStock es de $ 493.16K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 77.78K. El suministro circulante de DFDVX es de 168.63K, con un suministro total de 168625.5369651132. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 493.16K.