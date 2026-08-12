Precio de Daram hoy

El precio actual de Daram (DARAM) hoy es $ 0, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de DARAM a USD es $ 0 por DARAM.

Daram actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 40,532, con un suministro circulante de 210.00B DARAM. Durante las últimas 24 horas, DARAM cotiza entre $ 0.0 (bajo) y $ 0.0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, DARAM experimentó un cambio de -- en la última hora y de -9.50% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Daram (DARAM)

Cap de mercado $ 40.53K$ 40.53K $ 40.53K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 40.53K$ 40.53K $ 40.53K Suministro de Circulación 210.00B 210.00B 210.00B Suministro total 210,000,000,000.0 210,000,000,000.0 210,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Daram es de $ 40.53K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de DARAM es de 210.00B, con un suministro total de 210000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 40.53K.