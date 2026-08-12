Precio de DADACOIN hoy

El precio actual de DADACOIN (DADA) hoy es $ 0, con una variación del 0.91% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de DADA a USD es $ 0 por DADA.

DADACOIN actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 118,770, con un suministro circulante de 495.00T DADA. Durante las últimas 24 horas, DADA cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, DADA experimentó un cambio de +0.00% en la última hora y de +1.16% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de DADACOIN (DADA)

Cap de mercado $ 118.77K$ 118.77K $ 118.77K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 118.77K$ 118.77K $ 118.77K Suministro de Circulación 495.00T 495.00T 495.00T Suministro total 495,000,000,000,001.0 495,000,000,000,001.0 495,000,000,000,001.0

La capitalización de mercado actual de DADACOIN es de $ 118.77K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de DADA es de 495.00T, con un suministro total de 495000000000001.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 118.77K.