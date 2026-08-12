Precio de CrypTok hoy

El precio actual de CrypTok (CRYPTOK) hoy es $ 0, con una variación del 18.40% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de CRYPTOK a USD es $ 0 por CRYPTOK.

CrypTok actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 75,165, con un suministro circulante de 1.30B CRYPTOK. Durante las últimas 24 horas, CRYPTOK cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, CRYPTOK experimentó un cambio de -0.04% en la última hora y de -16.57% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de CrypTok (CRYPTOK)

Cap de mercado $ 75.17K$ 75.17K $ 75.17K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 75.17K$ 75.17K $ 75.17K Suministro de Circulación 1.30B 1.30B 1.30B Suministro total 1,300,499,858.107978 1,300,499,858.107978 1,300,499,858.107978

La capitalización de mercado actual de CrypTok es de $ 75.17K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de CRYPTOK es de 1.30B, con un suministro total de 1300499858.107978. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 75.17K.