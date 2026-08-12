Precio de CommonWealth hoy

El precio actual de CommonWealth (CWU) hoy es $ 0.0080691, con una variación del 0.41% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de CWU a USD es $ 0.0080691 por CWU.

CommonWealth actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 7,270,123, con un suministro circulante de 900.50M CWU. Durante las últimas 24 horas, CWU cotiza entre $ 0.0079282 (bajo) y $ 0.00814215 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.133167, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.0079282.

En el corto plazo, CWU experimentó un cambio de -0.19% en la última hora y de -12.70% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 13.00K.

Información del mercado de CommonWealth (CWU)

Cap de mercado $ 7.27M$ 7.27M $ 7.27M Volumen (24H) $ 13.00K$ 13.00K $ 13.00K Cap. de mercado totalmente diluida $ 8.07M$ 8.07M $ 8.07M Suministro de Circulación 900.50M 900.50M 900.50M Suministro total 999,999,307.8766232 999,999,307.8766232 999,999,307.8766232

La capitalización de mercado actual de CommonWealth es de $ 7.27M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 13.00K. El suministro circulante de CWU es de 900.50M, con un suministro total de 999999307.8766232. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 8.07M.