Precio de Common hoy

El precio actual de Common (COMMON) hoy es $ 0, con una variación del 1.74% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de COMMON a USD es $ 0 por COMMON.

Common actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 212,289, con un suministro circulante de 3.04B COMMON. Durante las últimas 24 horas, COMMON cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.03666064, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, COMMON experimentó un cambio de -0.32% en la última hora y de +5.10% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Common (COMMON)

Cap de mercado $ 212.29K$ 212.29K $ 212.29K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 697.70K$ 697.70K $ 697.70K Suministro de Circulación 3.04B 3.04B 3.04B Suministro total 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Common es de $ 212.29K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de COMMON es de 3.04B, con un suministro total de 10000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 697.70K.