Precio de Cobot hoy

El precio actual de Cobot (COBOT) hoy es $ 0, con una variación del 4.81% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de COBOT a USD es $ 0 por COBOT.

Cobot actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 25,399, con un suministro circulante de 291.24M COBOT. Durante las últimas 24 horas, COBOT cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00596208, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, COBOT experimentó un cambio de +0.09% en la última hora y de -22.02% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Cobot (COBOT)

Cap de mercado $ 25.40K$ 25.40K $ 25.40K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 60.68K$ 60.68K $ 60.68K Suministro de Circulación 291.24M 291.24M 291.24M Suministro total 695,738,601.4000063 695,738,601.4000063 695,738,601.4000063

La capitalización de mercado actual de Cobot es de $ 25.40K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de COBOT es de 291.24M, con un suministro total de 695738601.4000063. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 60.68K.